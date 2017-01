Aplausos!

E-Music embala Caiobá

11 Janeiro 2017

Na sexta, Illusionize, um dos dj´s brasileiros mais promissores da atualidade, desembarca pela primeira vez no litoral paranaense e faz única apresentação no Garden Hall​​ Caiobá recebe pela primeira vez o DJ e produtor goiano Pedro Mendes, responsável pelo projeto Illusionize, que é sucesso em todo país e vem ganhando espaço no mercado mundial da música eletrônica. Com realização da Like Entretenimento, ele aterrissa no palco do Garden Hall (R: Alvorada,600) nesta sexta, dia 13 de janeiro, a partir das 23h59. Completam o line-up, os dj´s C.R.O.M.I, Dakar e Pombeatz.