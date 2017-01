Aplausos!

Após shows com ingressos esgotados, Metá Metá volta a Curitiba com repertório de álbum premiado

11 Janeiro 2017

Disco MM3 foi eleito um dos melhores de 2016. Grupo se apresenta no palco da Arnica Cultural no dia 22 de janeiro



A banda paulista Metá Metá volta a se apresentar em Curitiba. O grupo faz show na Arnica Cultural no dia 22 de janeiro, domingo, com o repertório do elogiado álbum “MM3”, além de faixas de seus trabalhos anteriores. Este será o primeiro retorno dos músicos à capital paranaense após duas apresentações com ingressos esgotados em 2016.

“MM3” foi lançado de surpresa em maio do ano passado. Após algumas apresentações no Brasil, o grupo logo partiu para uma longa turnê por vários países da Europa, onde receberam inúmeros elogios da imprensa especializada. Não à toa, o disco foi citado em diversas listas internacionais que reuniram os melhores lançamentos de 2016. Por aqui, além das tradicionais listas de fim de ano, a banda recebeu o prestigiado prêmio da APCA – Associação Paulista dos Críticos de Arte, como melhor disco do ano.

Curiosidade

Essa será a primeira apresentação do Metá Metá em Curitiba fora do Teatro do Paiol. A banda, que vem à cidade frequentemente há alguns anos, sempre esteve no tradicional palco redondo do teatro. Dessa vez, o público curitibano poderá conferir o show de pé.

MM3

Em MM3, o Metá Metá apresenta um novo caminho, com fortes influências da África do Norte, de países como Marrocos, Etiópia, Niger e Mali. O disco foi gravado ao vivo durante em três dias e traz em sua sonoridade muita flexibilidade, dinâmica e improvisação, buscando ser fiel à sensação de êxtase, catarse e transe que o grupo transmite em seus shows.

A gravação conta com a colaboração dos músicos Marcelo Cabral (baixo) e Sergio Machado (bateria) na execução e criação dos arranjos, e apresenta canções em parcerias com compositores como Rodrigo Campos e Siba. As faixas foram mixadas por Gustavo Lenza e masterizado por Felipe Tichauer.

Trajetória

Metá Metá é o centro de uma cena musical na cidade de São Paulo, na qual artistas de um mesmo núcleo, como Romulo Fróes, Rodrigo Campos e Passo Torto, trabalham de forma colaborativa. Esse núcleo criativo lançou em cinco anos cerca de 30 discos, além de colaborar com artistas como Tony Allen, Criolo, Tom Zé e Elza Soares.

No primeiro disco, Metá Metá (2011), a banda mostrava um som minimalista, com poucos instrumentos, combinando polifonia e silêncio. No segundo álbum MetaL MetaL (2012), o grupo radicalizou a sonoridade e promoveu a interseção de vários elementos, como música brasileira, africana, latina, free jazz, punk rock e avant-garde. O álbum arrancou elogios de publicações como The Guardian, The Independent, Rolling Stone, The Wire, Les Inrockuptibles e Libération. O grupo passou por importante festivais europeus como Roskilde, Transmusicales e Mawazine.

Serviço:

Música: Metá Metá em Curitiba

Data: 22 de janeiro, domingo

Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia)

Local: Arnica Cultural - Rua Otelo Queirolo, 237, Bigorrilho - Curitiba, PR

Vendas online: https://www.sympla.com.br/meta-meta-em-curitiba---2201-na-arnica-cultural__110387

Produção: Santa Produção e Fineza Comunicação e Cultura

Apoio: Arnica Cultural, Farnel, A Caiçara