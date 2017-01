Aplausos!

Últimos dias para conferir a exposição interativa inédita sobre vida e obra de Niemeyer

11 Janeiro 2017

Mostra fica até o fim do mês no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba

Janeiro é o último mês para conferir a primeira exposição interativa sobre a vida e a obra do principal arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. A mostra permanee no Museu Oscar Niemeyer (MON), considerado um dos principais museus de arte contemporânea do país, até o próximo dia 29/01/2017.



De acordo com o sócio diretor da Cuckoo Brand Experience & Marketing, Luciano Rodrigues, empresa organizadora da exposição, a oportunidade de interagir de forma lúdica com as obras do arquiteto mais famoso do Brasil e um dos principais do mundo, se tornar uma aula de história e arquitetura dos principais pontos turísticos do Brasil e de outros praíses.



“O objetivo da mostra é apresentar destaques da carreira do arquiteto e onde estão localizadas, com cenografias e croquis (plantas) de seus principais projetos”, comenta. “São 10 experiências interativas que apresentam várias obras de Niemeyer no Brasil e no mundo”, acrescenta.



Para proporcionar total interatividade, a exposição conta com a parceria entre a Fundação Oscar Niemeyer, a Cuckoo Brand Experience & Marketing e a YDreams Global, que assina a produção multimídia.

“Pretendemos levar aos estudantes um panorama da essência das obras da principal personalidade do ramo de arquitetura no país”, ressalta Luciano.