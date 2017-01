Aplausos!

Armandinho em Guaratuba

Escrito por 09 Janeiro 2017 .

No dia 13 de janeiro, o cantor gaúcho faz única apresentação no Café Curaçao. Na bagagem, além dos sucessos da carreira, canções inéditas O cantor gaúcho Armandinho desembarca nesta semana nas areias de Guaratuba. Com realização da Prime, ele apresenta sexta, dia 13 de janeiro, no palco de um dos pontos mais badalados do litoral paranaense, o Café Curaçao (R: Brejatuba,500), a partir das 23h59, seu show leve, que traz um reggae de levada praieira. Além dos clássicos de mais de 10 anos de carreira, Armandinho traz na bagagem o show do seu mais recente álbum, intitulado Sol Loiro, e canções inéditas.