Aplausos!

Caixa Cultural Curitiba abre temporada 2017 com Filipe Catto

Escrito por 06 Janeiro 2017 .

Tomada é o álbum mais novo do artista gaúcho que encantou o Brasil pelas interpretações explosivas

A CAIXA Cultural Curitiba apresenta, de 13 a 15 de janeiro, o espetáculo Tomada, de Filipe Catto, baseado no mais novo trabalho do artista. Os destaques são as composições de sua autoria, como “Dias e Noites”, parceria com dois nomes consolidados da MPB (Moska e Pedro Luis), e a faixa “Depois de Amanhã”, que conta com a assinatura de Moska. Tomada foi lançado em 2015 e tem produção de Kassin.



Ele também traz ao palco da CAIXA sucessos como “Adoração” e “Saga”. Em Curitiba, as apresentações terão a formação completa da banda, com Ana Karina (baixo e vocal), Faba (guitarra), Lucas (piano / teclado) e Michelle (bateria).



O cantor destaca a evolução da turnê pelo Brasil. “Os últimos shows do Tomada têm sido cada vez mais gratificantes. É um show muito explosivo, visceral e emocionante. Eu me sinto muito transformado todas as vezes que estou no palco com o Tomada e isso fica cada vez mais intenso. Quanto mais eu faço o show, mais potente ele fica”, revela o artista.



Curitiba

Filipe comemora começar o ano no Paraná. “Estou muito feliz em apresentá-lo em Curitiba porque eu adoro a cidade. Sempre faço shows inesquecíveis para os curitibanos e sempre fui muito bem recebido, desde os primeiros momentos da minha carreira. Começar o ano de 2017 de volta a Curitiba é sinal de um excelente ano”, completa.



Nascido em Porto Alegre, Filipe Catto é contratenor e compositor. Em 2006, iniciou carreira solo e começou a se apresentar em bares e divulgar seu trabalho pela internet. Em 2008, em parceria com o diretor João Pedro Madureira, estreou o show "Ouro e Pétala", composto de voz, violão e palmas, apresentando-se em teatros.



Quando se viu pronto, lançou pela internet o EP "Saga" (2009), que marcou o início sua carreira profissional. Em 2011, nasceu “Fôlego”, seu primeiro álbum. O DVD de estreia é de 2013 - “Entre Cabelos, Olhos e Furacões”.



Serviço

Música: Filipe Catto – Tomada

Local: CAIXA Cultural Curitiba, Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Curitiba (PR)

Data: 13 a 15 de janeiro de 2017 (sexta a domingo)

Horário: sexta-feira e sábado, às 20h. Domingo, às 19h.