Elza Soares retorna a Curitiba com o show “A Mulher do Fim do Mundo”

06 Janeiro 2017

Única apresentação acontecerá no palco do Teatro Guaíra, no dia 11 de março. Os ingressos já estão à venda



Uma das maiores personalidades da história da música popular brasileira, Elza Soares retorna a Curitiba com o show “A Mulher do Fim do Mundo”. Na capital, a apresentação acontecerá dia 11 de março, no palco do Teatro Guaíra, às 21h15. A produção é assinada pela produtora curitibana CWB Brasil. Os ingressos estão à venda a partir de R$45.

Assim que o disco A Mulher do Fim do Mundo, de Elza Soares, foi lançado, em 2015, o reconhecimento foi instantâneo. Passado algum tempo, o legado deste trabalho começa a ser delineado como “o mais importante da década”, como bem frisou a coluna Tudo Tanto, da revista Caros Amigos. No ano passado, o álbum já havia sido agraciado nacionalmente (Prêmio APCA, Prêmio da Musica Brasileira, Prêmio Notas Musicais e Revista Rolling Stone Brasil, entre outros). Em 2016, com lançamento do disco no exterior, a cantora arrebatou outras façanhas, além de uma turnê internacional. Recebeu resenhas entusiasmadas nos respeitados The Guardian (“Surely the best Brasilian album of the year”) e Pitchfork (“...one of the year’s most original and exhilarating listens”) e ganhou também o Grammy Latino pelo disco, que é o primeiro de inéditas da cantora. Com a proximidade do fim do ano, mais listas e resultados surpreendentes começam a pipocar. A Mulher do Fim do Mundo foi citado como “um dos 10 melhores discos do ano” pelo The New York Times, enquanto o Pitchfork o pontuou como “o 32o melhor álbum de 2016”.

Para 2017, Elza Soares já tem o seu retorno à Europa garantido. Ela sobe ao palco do prestigiado festival Primavera Sound, em Barcelona.

Com direção-geral de Guilherme Kastrup, que também assina a produção do disco, o espetáculo traz a cantora sentada em um trono metálico em meio a um cenário cercado por mil sacos plásticos de lixo, na concepção de Anna Turra, que assina o cenário, a luz e as projeções. Elza contracena uma banda composta por Kiko Dinucci, Marcelo Cabral, Rodrigo Campos, Guilherme Kastrup e DaLua.

O repertório traz músicas do álbum A Mulher do Fim do Mundo, como a faixa-título, "Coração do Mar", "Firmeza?!", Benedita", "Maria da Vila Matilde", além de incluir sucessos da carreira de Elza, entre eles "Malandro", "A Carne" e "Volta por cima".

Serviço – Elza Soares em Curitiba

Quando: 11 de março de 2017 (sábado)

Local: Teatro Guaíra – Grande Auditório (Rua XV de Novembro, 971)

Horário: Abertura dos portões: 20h | Início do espetáculo: 21h15

Ingressos: De R$ 45 (meia-entrada) até R$ 220 (inteira), dependendo do setor.