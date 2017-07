Pintando e Bordando

Primeiro livro

Escrito por 26 Julho 2017 .

Por Bebel Ritzmann

O lançamento do livro 60 Dias em Harvard – Diário de um AMP, escrito pelo palestrante e empresário Allan Costa, reuniu cerca de 200 pessoas na Livraria da Vila, no Pátio Batel. O livro relata a experiência do autor como aluno do Advanced Management Program, da Harvard Business School.

Legenda: Allan Costa é cumprimentado por Norman Arruda, presidente do ISAE