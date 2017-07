Condomínios

Inovação em favor da segurança condominial

Escrito por 29 Junho 2017 .

A utilização da tecnologia em condomínios de todo o país ganha espaço com velocidade no mercado

O destaque é do sistema de portaria virtual, por três motivos principais: aumento da segurança, diminuição dos gastos com folhas de pagamento e redução de passivos trabalhistas.

No Brasil, com sede no Rio Grande do Sul, a empresa Codeseg desenvolve o sistema de portaria virtual incluindo acesso de pedestres por biometria e abertura de portões com controles anti-clonagem ou chip veicular. Além disso, a empresa disponibiliza câmeras que gravam em Full HD, geradores e Nobreakes para o caso de pane elétrica. Nesse caso, sem taxa de ativação e de investimento, os condomínios passam a economizar até 50% já a partir do primeiro mês. Por ser um serviço totalmente digital, baixa para zero os riscos de erro humano.

Rafael Gonçalves, CEO e Founder da Codeseg, cita a realidade da cerca virtual como um exemplo da inteligência artificial hoje disponível para mudar a cultura de conforto e segurança dentro dos condomínios. É a tecnologia à dispor dos condôminos.