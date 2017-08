Escrito por 25 Março 2009 .

No dia 03 de março, nós do Jornal O Morador perdemos nosso idealizador e fundador . Presença constante no escritório, seu Sérgio que durante anos comandou a Imobiliária e Administradora de Condomínios Sérgio Ritzmann, foi o responsável pela criação do jornal, pois constante mente recebia dos proprietários e dos locatários, pedidos de informações sobre condomínios, legislação de aluguel, direitos e deveres de quem mora em imóvel alugado. Com o passar do tempo, o jornal foi sendo acrescido de informações voltadas ao meio ambiente, saúde, sociedade e lazer, sem deixar sua linha editorial. Na ânsia de manter nossos leitores sempre bem informados, após várias conversas com sua filha, a jornalista Bebel Ritzmann, seu Sérgio sugeriu a criação do O Morador On Line, ficando sob sua responsabilidade a atualização diária das notícias. Pesquisador, historiador, curioso, ávido leitor, buscava em várias fontes nacionais e internacionais matérias de interesse à comunidade. Mesmo com seu estado de saúde comprometido, fez questão de participar da criação do Jornal Opinião Curitiba, que foi lançado neste mês de março de 2009, pela Novo Conceito Assessoria em Comunicação, para atender os bairros da região sul de Curitiba. Nesta edição, seu filho Sérgio Luis Ritzmann faz a sua, a nossa homenagem à Sérgio Norberto Ferreira Ritzmann, nosso eterno mestre.