Geral

CAA-PR lança Kit Bebê para presentear advogados e advogadas

Escrito por 11 Agosto 2017 .

Benefício é para todos os advogados paranaenses que se tornarem mães ou pais a partir de 11 de agosto deste ano

A Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná lança o Kit Bebê nesta sexta-feira (11), no Dia do Advogado, para presentear os profissionais da categoria de todo o estado que se tornarem pais ou mães a partir do dia 11 de agosto. O kit, constituído de produtos de higiene para o bebê, vem em um nécessaire com logo da CAA-PR.

A ação está sendo coordenada pela vice-presidente da entidade. “Zelar pela saúde dos profissionais da categoria e de suas famílias é o principal objetivo da Caixa de Assistência na atual gestão. O Kit Bebê é mais uma entre tantas outras ações que a diretoria da Caixa está promovendo em prol do bem-estar e da qualidade de vida dos advogados paranaenses. Queremos estreitar o sentimento de acolhimento da família através dos benefícios da CAA-PR”, ressalta Daniela Ballão Ernlund.

“É uma forma de reafirmar o compromisso da CAA-PR com a advocacia paranaense, estar presente na vida do advogado também nesse momento tão bonito e importante que é o nascimento de uma criança, além de já conceder o Auxílio Maternidade para as mães advogadas, evidentemente”, salienta o presidente Artur Humberto Piancastelli.

O envio do kit pelos Correios será automático para as advogadas que solicitarem o Auxílio Maternidade. Já os pais advogados devem solicitar o benefício até seis meses a partir da data de nascimento ou adoção do filho(a), preenchendo requerimento disponível no site da CAA-PR (www.caapr.org.br). Será um Kit por bebê, mesmo que pai e mãe sejam advogados, e no caso de gêmeos os itens do nécessaire serão em dobro. O benefício é exclusivamente para advogados e advogadas adimplentes com o pagamento da anuidade da OAB Paraná.