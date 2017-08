Geral

Sorteio de smartphones do APP CAA-PR será nesta sexta-feira (11)

Escrito por 10 Agosto 2017 .

CAA-PR vai sortear seis smartphones Samsung S J7 Prime entre os primeiros 1.200 advogados que fizeram o download do aplicativo da entidade

A diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná fará o sorteio, nesta sexta-feira, 11 de agosto, às 14 horas, na sede da instituição, dos seis aparelhos smartphones entre os primeiros 1.200 advogados que fizeram o download do Aplicativo CAA-PR. O sorteio será auditado pela ouvidora-geral da OAB Paraná, Maria Helena Kuss, e os contemplados receberão um Samsung S J7 Prime.

Em um mês, desde a data de lançamento, dia 10 de julho, foram mais de dois mil downloads do APP CAA-PR, que é gratuito e disponível para os sistemas Android e iOS. O aplicativo tem várias funcionalidades e recursos para facilitar a busca de informações sobre os serviços e convênios da CAA-PR, em uma tela com 16 ícones que dão acesso aos benefícios separados por temas.

A ferramenta foi desenvolvida pela MK Comunicações com supervisão dos diretores da Caixa de Assistência Fernando Estevão Deneka e Julia Gladis Lacerda Arruda. “É um único canal com várias ramificações para informação rápida e precisa. É um mecanismo prático, necessário hoje em dia, que atende advogados em todas as situações. Ele tem na palma da mão o mecanismo de busca que prioriza as empresas conveniadas e o valor exato da porcentagem de desconto, do benefício oferecido, tornando a informação rápida e eficiente para os advogados”, explica Fernando Deneka.

Para a diretora Julia Arruda, a ferramenta também vai aproximar o advogado da instituição. “Este aplicativo vai proporcionar um canal de comunicação rápido e exclusivo, com alguém pronto para atender. Acredito que esta ferramenta vai aproximar mais o advogado da Caixa. Ninguém mais quase tem tempo para pesquisar no computador, mas no dispositivo móvel fica mais fácil acessar e conferir os convênios que a Caixa oferece”, destaca Julia Arruda.

No APP CAA-PR, o usuário tem acesso ao website da CAA-PR, à Farmácia Virtual, aos convênios de farmácias, hotéis e odontológicos, ao Clube de Descontos, Planos de Saúde, serviços conveniados, benefícios, estatuto, apresentação da diretoria e histórico da CAA-PR, além de área de downloads e do chat on-line, que funcionará em horário comercial, entre outros serviços. Para baixar o aplicativo das lojas oficiais dos dispositivos móveis, basta digitar CAA-PR no espaço de busca. É necessário confirmar o uso mediante cadastro, criando login e senha.