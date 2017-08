Geral

Access Bars ajuda a superar barreiras e limitações da vida

As Barras de Acesso trabalham com 32 pontos energéticos da cabeça e trazem vários benefícios às pessoas, entre eles a redução dos sintomas de depressão e ansiedade e desencadeia até a prosperidade

Uma terapia que começou nos Estados Unidos na década de 90 e, desde então, atrai cada vez mais pessoas ajuda a superar barreiras e limitações na vida. O Access Barsâ ou Barras de Acesso é baseado na Física Quântica. O método consiste em ativar, por meio do toque suave, 32 pontos energéticos correspondentes a vários aspectos da vida pessoal, emocional e material. A técnica ajuda a libertar a pessoa de crenças limitantes que muitas vezes causam dificuldades.

A coach Jo Tavares, que há cerca de um ano trabalha com as Barras de Acesso, explica que esses pontos em nossa cabeça alojam os componentes eletromagnéticos (energia) de todos os pensamentos, emoções, crenças e julgamentos que alguma vez teve sobre o que quer que seja. “Ter suas barras ativadas pode libertar anos de limitações e tornar a pessoa disponível para prosperar nas mais diversas áreas. É como deletar o lixo eletrônico da sua mente que traz as limitações e propiciar o surgimento de novas possibilidades”, afirma a coach.



As barras não são uma técnica de reprogramação e não há substituição de uma crença por outra. Segundo Jo, essa terapia ajuda a limpar da mente o que não é verdadeiramente nosso, chegando com muita facilidade à raiz do problema sem a necessidade de vivenciá-lo novamente. “O Access Bars atua em aspectos que queremos mudar em nossa vida. Após uma sessão, a pessoa se sente em paz, como se tivesse recebido uma massagem. A partir daí, um espaço interno começa a ser criado para que tudo o que estava bloqueado na vida comece a fluir. Desencadeia até a prosperidade na vida das pessoas”, ressalta.



Benefícios

Muitos são os benefícios do Access Bars, entre eles, a redução de sintomas de depressão e ansiedade; mais facilidade em lidar com todos os aspectos da vida; aumento da alegria, diversão, confiança e bem-estar no dia a dia; relaxamento profundo; melhor qualidade do sono; menos irritação com situações e pessoas; redução de bloqueios causados por acúmulo de raiva, frustração e exaustão; acalma a mente excessivamente ativa e aumenta a concentração; benéfico para o distúrbio do déficit de atenção e hiperatividade; melhora os relacionamentos porque permite aceitação por nós próprios e pelos outros. A terapia também é recomendada para pessoas que t&e circ;m autismo e personalidade obsessiva compulsiva. Crianças e adultos podem receber a técnica.



Mudanças

O gerente de Lava Car, Daniel Salvadori, 29 anos, descobriu o Access Bars quando procurou a coach Jo Tavares para fazer o gerenciamento de sua carreira e se descobrir profissionalmente. Formado em Turismo, Daniel tinha bloqueios psicológicos com relação aos seus empregos. “Sempre tentava ir atrás de trabalho que pagasse bem, mas não dava satisfação”, afirma. O coaching e a terapia do Access Bars proporcionaram a ele a oportunidade de se direcionar para um emprego que reunisse as duas coisas: melhor salário e maior satisfação. Ele está dando um passo maior agora para tornar-se empresário, montan do um Lavar-car. O negócio está em fase de planejamento e começo de execução do projeto. “O Access Bars trouxe mais foco e calma para mim e uma visão mais ampla do meu problema para me encontrar profissionalmente. A terapia foi um processo válido e bastante útil na minha vida”, avalia.

A coach Daniela Prazeres, 36 anos, também passou pela experiência de transição de carreira com o Access Bars. Seu último emprego na iniciativa privada foi na área de Recursos Humanos e procurou a terapia de barras com a coach Jo Tavares para fazer “uma limpeza” em sua mente e acreditar mais em seu potencial para alavancar a carreira. Ao abrir sua mente começaram a s urgir oportunidades e parcerias: o trabalho de coach e palestrante “A barra deixa mais conectada com relação ao que o universo traz para você e aberta às oportunidades que me foram oferecidas. Passei a acreditar mais na minha competência e aumentou a minha autoconfiança. E à medida que elevou minha autoconfiança, as pessoas passaram a propor coisas maiores do que eu tinha previsto”, conclui.



Sobre Jo Tavares

Mestre em Comunicação e Linguagens com conhecimento prático nas várias áreas da comunicação das organizações, Jo Tavares fez vários cursos entre eles, Fundamentos de Análise Transacional, formação em Coaching pelo Instituto Elsever, e Comunicação Social – Publicidade e Propaganda na PUC-PR. Atuou tamb&e acute;m em Marketing de grandes empresas, em agências de publicidade nas áreas de atendimento e planejamento estratégico e mídia, criação prospecção e pesquisa. Foi ainda técnica extensionista, realizando trabalhos de consultoria com foco em extensão industrial exportadora e treinamentos. Essa experiência levou Jo Tavares à formação de coaching, e a dar palestras e treinamentos. A coach já atendeu mais de 40 empresas com temas na área comportamental como liderança, vendas, marketing pessoal, motivação e controle de estresse. Fez o curso de Access Bars no Instituto Era Dourada em Curitiba. Também possui um treinamento sobre autoliderança, através de uma prática lúdica com malabares.