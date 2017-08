Geral

Delegada da CAA-PR é exemplo de perseverança na luta contra o câncer

Escrito por 01 Agosto 2017 .

Vídeo de Sibele Gurski, que teve mais de 50 mil visualizações na internet, conscientiza sobre a importância do autoexame e serve de inspiração para mulheres que enfrentam a doença

A advogada Sibeli Gurski, diretora da OAB São José dos Pinhais e delegada da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, foi diagnosticada com câncer de mama em janeiro de 2017. Após divulgação de vídeos sobre a doença e seu tratamento, a forma com que tem encarado o problema tem sido inspiração para muitas mulheres advogadas, de outras profissões e donas de casa.



N dia 15 de julho, a delegada da CAA-PR participou de um desfile organizado pelo Projeto Anjos sem Asas, com apoio do Estilista Edson Eddel, um dia após sua última quimioterapia, para conscientizar que a prevenção ao câncer deve ser de janeiro a janeiro. Sua participação, acompanhada da Miss Paraná e da Miss Paraná Plus Size, ao reverenciar a vida, emocionou a plateia.



Em outro momento emocionante, ao ouvir a mestre de cerimônia anunciar sua última quimioterapia e as mais de 50 mil visualizações em seu vídeo, comemorou e foi acompanhada novamente pela plateia. O evento foi encerrado com todos reunidos no palco cantando a música “O que é, o que é” de Gonzaguinha, quando Sibeli usava o terceiro vestido com bordado de Nossa Senhora de Fátima.



As grandes bandeiras levantadas pela advogada são da prevenção, tratamento e solidariedade. A prevenção do Câncer de Mama deve acontecer periodicamente. Sibeli relata que o seu diagnóstico só foi possível graças ao autoexame. O tratamento acaba sendo uma experiência prolongada e muitas vezes desgastante, mas precisa ser encarado e vivido com a máxima leveza possível, sempre buscando o apoio dos amigos e da família.



A solidariedade é o ponto máximo de tudo o que tem acontecido com Sibeli. A advogada atribui aos amigos, familiares e à sua fé a força necessária para enfrentar este momento. “O câncer me fez uma pessoa melhor, hoje eu valorizo muito mais os momentos, as pessoas, as conquistas e principalmente a vida”, afirma.

Fonte: OAB São José dos Pinhais - Fotos: Divulgação