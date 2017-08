OABPrev-PR completa 10 anos como o maior fundo de pensão do Paraná em participantes

Escrito por 27 Setembro 2016 .

Entidade instituída pela OAB e Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná (CAA-PR) é considerada o sexto maior fundo instituído do Brasil, com 13,5 mil participantes e patrimônio aplicado superior a R$ 224 milhões

A entidade instituída pela OAB e Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná (CAA-PR), para gerir o plano de previdência complementar dos advogados paranaenses e de seus dependentes, completa 10 anos de vida como o maior fundo de pensão do Paraná em número de participantes. Presente na solenidade que comemorou a data, nesta quarta-feira, 21 de setembro, na sede da Seccional, o presidente da CAA-PR destacou a excelente administração da entidade.

"É um orgulho ser instituidora desta entidade que tem um dos melhores planos de previdência do país, com mais de 13 mil participantes e 224 milhões de reais em ativos. A CAA-PR cumprimenta toda a equipe e as diretorias da OABPrev-PR pelo excelente trabalho frente à entidade, tanto desta quanto das demais gestões, ao longo desses 10 anos", disse o presidente Artur Piancastelli. A secretária-geral da CAA-PR, Márcia Helena Bader Maluf Heisler, também prestigiou a solenidade.

A OABPrev-PR oferece os benefícios de Aposentadoria Programada, Pensão por Morte e Aposentadoria por Invalidez. "Hoje, além de ser o maior fundo de pensão do estado em número de associados, com 13,5 mil participantes, a entidade também é considerada o sexto maior fundo instituído do Brasil. No sistema OABPrev é a segunda maior entidade em número de participantes e também a segunda em patrimônio aplicado, com valor superior a R$ 224 milhões, ficando atrás apenas da OABPrev-SP", salientou o Diretor Presidente da entidade, Wellington Silveira.

Atendimento

A OABPrev-PR está com sede no Edifício Maringá, desde abril de 2015, onde os advogados podem contratar o plano de previdência. Os interessados podem dirigir-se até o 4º andar do edifício, localizado na Rua Cândido Lopes, 146 - Centro, ou, preferencialmente, agendar um horário com os corretores pelo telefone (41) 3513-2820. O atendimento na sede da Seccional permanece em regime de plantão.