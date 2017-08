CAA-PR patrocina torneios de futebol como incentivo à prática esportiva

Escrito por 27 Setembro 2016 .

Torneios de futebol suíço, que acontecem neste sábado (24) em Jacarezinho e a partir de 22 de outubro em Londrina, também visam promover a integração entre os profissionais de advocacia

A Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná (CAA-PR) está patrocinando dois torneios de futebol suíço no interior do estado. Neste sábado, 24 de setembro, acontece o 1º Torneio Beneficente da OAB Jacarezinho e a partir do dia 22 de outubro será realizado o III Torneio Interjustiça de Futebol Suíço de Londrina e Região.

“A CAA-PR está apoiando a realização desses eventos como forma de incentivar os advogados à prática esportiva, que gera mais saúde e qualidade de vida, além de promover a integração entre os profissionais de advocacia das respectivas regiões”, salientou o presidente da CAA-PR, Artur Piancastelli.



Jacarezinho

O 1º Torneio Beneficente da OAB-PR Subseção de Jacarezinho acontece neste sábado, 24 de setembro, a partir das 9h30, na Associação dos Funcionários da Dacalda (ARCA). Os interessados devem confirmar presença pelo telefone (43) 3525-1987. Tanto as inscrições como a entrada para o evento são 2 kg de alimentos não perecíveis por cada atleta e visitantes. A arrecadação será destina a duas instituições filantrópicas, ao ABRINJA (Abrigo Lar da Infância de Jacarezinho) e ao Asilo São Vicente. Mais informações com o delegado da CAA-PR em Jacarezinho, Michel de Souza, pelo telefone (43) 8482-7554.



Londrina

O III Torneio Interjustiça de Futebol Suíço de Londrina e Região será realizado nos dias 22 e 29 de outubro e 5, 12, 19 e 26 de novembro, nas categorias masculina Livre e Master. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de outubro na sede da Subseção. Mais informações e o regulamento da competição estão disponíveis no site da OAB Londrina, no endereço www.oablondrina.org.br/noticia.php?id=52235.