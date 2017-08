Aplausos!

Cantora inglesa, Jesuton, faz pocket show gratuito e aberto ao público em Curitiba

Escrito por 11 Agosto 2017 .

A artista vem lançar o seu primeiro álbum com músicas autorais, “Home”

Sua voz e seu talento único chamaram a atenção de quem passava pelo Largo do Machado e pelo Largo da Carioca, no Rio de Janeiro - primeiros lugares onde a cantora inglesa, Jesuton, se apresentou. Imediatamente, ganhou destaque na internet, com vários vídeos postados por pessoas anônimas, impactadas por suas performances. Em março deste ano, lançou seu novo álbum “Home” pela Som Livre, o primeiro com músicas autorias. E é ela que participa do Conexão Shopping Curitiba, no dia 31 de agosto.

Jesuton vai participar de um bate-papo e pocket show ao vivo no Largo Curitiba, a partir das 18h. O evento, parceria do Shopping Curitiba com a Rádio Transamérica Light, é gratuito e aberto ao público, todo mundo pode participar. Logo após o Conexão, a artista vai receber os fãs em sessão de autógrafos do CD na Livraria Cultura.

Com um repertório formado por composições em inglês, o álbum traz 12 faixas e conta com a participação de cantores brasileiros, como Seu Jorge na música “Don’t Think So” e Dani Black no single “Fragile”, e do italiano Salvatore Cafiero. O título “Home”, que também é o nome de umas das principais faixas do disco, remete à busca da artista por seu lugar no mundo. A música, que é uma composição de Jesuton e Bernardo Martins, já ganhou até um videoclipe dirigido e produzido por Alberto Marchiori. O clipe foi gravado em diferentes comunas da província de Vicenza, na Itália e traz a participação da própria Jesuton. Na letra da música, a artista fala da busca por origens e sobre a saudade de lugares já visitados.

Não é necessário adquirir ingresso para participar do projeto Conexão Shopping Curitiba. Para a sessão de autógrafos, serão distribuídas 50 senhas, que devem ser retiradas no dia, a partir das 12h, na recepção do shopping, no piso L3.

Mais informações no fone 41 3331 1717 (Rádio Transamérica Light).

Serviço

O que: “Conexão Shopping Curitiba”

Quando: dia 31 de agosto, às 18h;

Quanto: entrada gratuita e aberta ao público; não é necessário ingresso para participar;

Local: Largo Curitiba (piso L2);

Autógrafos: serão distribuídas 50 senhas antecipadamente, a partir das 12h do dia 27, na recepção do Shopping Curitiba (piso L3).

Shopping Curitiba

Rua Brigadeiro Franco, 2.300.

Curitiba (PR)