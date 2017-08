Aplausos!

Tribalistas anunciam novo álbum com apresentação surpresa online

Escrito por 11 Agosto 2017 .

Em apresentação surpresa na noite desta quarta-feira, 9 de agosto, no Live do Facebook, Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte revelaram, em primeira mão, quatro das dez faixas do novo álbum dos Tribalistas

A transmissão simultânea ao vivo aconteceu na fan page dos três artistas e na página do Spotify no Facebook e foi realizada a partir de um estúdio no Rio de Janeiro. Iniciada às 23 horas em ponto, a apresentação de 60 minutos foi acompanhada por 5,62 milhões de seguidores em 52 países, incluindo Brasil, toda a América Latina, Estados Unidos, França, Espanha, Japão, Rússia e até Paquistão.

Ao lado dos músicos Dadi, Cézar Mendes e Pedro Baby, os Tribalistas interpretaram as inéditas Diáspora, Um Só, Fora da Memória e Aliança. O trio ainda respondeu a várias perguntas enviadas em tempo real pelo público e explicou por que levaram 15 anos para lançar um novo trabalho.

“Desde que fizemos o primeiro álbum, nunca deixamos de estar próximos nem paramos de compor em parceria. Mas desta vez sentimos que tínhamos em mãos uma coleção de canções que soavam mais potentes quando cantadas pelos três juntos, daí surgiu o desejo de gravar um novo álbum”, resumiu Marisa.

Seguidores do Instagram também puderam acompanhar no stories dos artistas flashes com bastidores do Live.

A partir do primeiro minuto de hoje, quinta-feira, 10 de agosto, os quatro singles foram disponibilizados no Spotify e em todas as plataformas digitais no mundo. Os clipes das quatro canções, dirigidos por Dora Jobim, já podem ser vistos no Facebook e no iTunes/Apple Music.

O Facebook – em parceria com os Tribalistas e o Spotify - desenvolveu especialmente para o lançamento do projeto uma ferramenta interativa exclusiva para celulares que inova o consumo de música no meio digital, o Hand Album. Quem acessar a rede social pelo smartphone encontrará em um único ambiente todo o conteúdo relacionado às canções: lyric videos, cifras, ficha técnica, fotos de bastidores e trechos dos clipes no formato vertical. A ferramenta também permite que o usuário acesse o Spotify para ouvir as músicas e assistir aos clipes verticais completos.

Lançado em 2002, o primeiro CD/DVD dos Tribalistas alcançou a marca de mais de três milhões de cópias e logo se tornou um fenômeno não apenas no Brasil mas também em vários países do mundo – notadamente na França, Itália, Espanha, Portugal e Argentina.

O novo projeto do trio deve chegar às lojas físicas e virtuais no fim deste mês, em CD e DVD. A pré-venda do álbum começa hoje, dia 10, nas principais lojas online do Brasil.