Aplausos!

Tomaz Miranda: a simpatia no samba

Escrito por 11 Agosto 2017 .

O diretor e cantor do Simpatia é Quase Amor, um dos principais blocos de carnaval do Rio de Janeiro, Tomaz Miranda, é a quinta atração do projeto Samba de Bamba

O show acontece na próxima terça-feira, dia 15, às 20 horas, na Caixa Cultural (R. Conselheiro Laurindo, 280 - Centro). Tomaz foi mestre-sala até aprender a tocar cavaco e pular para cima do carro de som. Hoje, comanda a música do Simpatia. Em 2013, foi finalista do concurso Novos Bambas do Velho Samba, promovido pelo Carioca da Gema. Pela primeira vez em Curitiba, ele vai mostrar ao público músicas de seu primeiro disco de carreira, “Os sambas que me dizem”, ao lado de sambas consagrados de nomes como Dona Ivone Lara e Cartola e Traz ainda uma versão para ‘Alegria Alegria’, de Caetano Veloso.

Tomaz Miranda foi criado no bloco Simpatia É Quase Amor, do qual o pai é um dos fundadores. “Quando eu era pequeno, ele juntava cadeiras para eu poder dormir no bloco. Mas eu ficava acordado muitas vezes”, lembra o jovem sambista de 30 anos. Como cavaquinista, fez parte dos grupos Vai-da-Valsa e Coisa & Tal, nascidos dos encontros musicais no Bip-Bip, além de acompanhar o cantor Lucio Sanfilippo e a cantora Marina Iris.

Tomaz iniciou sua carreira artística aos 14 anos de idade, apresentando-se em casas de shows, nos bairros da Lapa e da Zona Sul do Rio de Janeiro. Já se apresentou em casas na Argentina e na França. Integrou por dois anos consecutivos o corpo de Flautistas da ProArte, que passou a se chamar Orquestra de Sopros da ProArte.

Em 2012 lançou-se em carreira solo com o show “Nossa Roda de Samba”, apresentado no Centro Cultural Carioca, no Rio de Janeiro. Em 2013 realizou uma temporada de shows no bar Semente, no Rio de Janeiro. Em 2015 lançou o CD “Os sambas que me dizem”, com músicas autorais como “Carnaval de rua”, “Jangadeiro” e “Morengueira contra o 0800”, todas em parceria com Manuela Trindade.

No projeto Samba de Bamba o Tomaz Miranda será acompanhado por Anderson Vilmar (percussão), Fred Alves (percussão), Bidu Campeche (percussão), Mauricio Massunaga (Violão) e Carol d'Avila (sopros). No palco ele promete um show marcado por sua experiência nas rodas de samba, a vivência em bares da turma sambista como o Bip Bip (tradicional reduto do samba em Copacabana) e o conhecimento adquirido na universidade de música que cursou.

A próxima atração é a cantora Elisa Addor, dia 5 de setembro.



Serviço - Projeto Samba de Bamba. Apresentação musical do cantor e compositor carioca Tomaz Miranda.

Quando: Terça-feira, dia 15, às 20 horas

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro

Hora: 20h

Duração: 90 minutos

Ingressos: R$20 e R$10 (meia - conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA)

Crédito fotos: Eduardo Sarmento