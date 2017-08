Aplausos!

Circo da China volta a Curitiba

Escrito por 11 Agosto 2017 .

Após dez anos, a Shenyang Acrobatic Troupe retorna a capital paranaense com seu novo espetáculo ´A Jornada do Panda Sonhador´. A curta temporada de apresentações acontece de 17 a 20 de agosto na Ópera de Arame

Acrobacias de tirar o fôlego e números que vão encantar e emocionar crianças e adultos. Este é o verdadeiro Circo da China que, após dez anos, volta a Curitiba no mês de agosto com a tradicionalíssima trupe de acrobatas Shenyang Acrobatic Troupe para apresentar a superprodução inédita, “A Jornada do Panda Sonhador”. Com realização da Prime, a curta temporada de apresentações acontece de 17 a 20 de agosto em um dos cartões-postais da cidade, a Ópera de Arame (R: João Gava,s/n), que vai se transformar em um verdadeiro picadeiro para encantar toda a família com direito a refrigerante e pipoca para todos.