Aplausos!

O samba contemporâneo de Anastácia Monteiro na Caixa Cultural

Escrito por 28 Julho 2017 .

Cantora do Espírito Santo vem a Curitiba para o Samba de Bamba

A CAIXA Cultural Curitiba apresenta, na terça-feira (1), como atração do projeto Samba de Bamba, a cantora capixaba Anastácia Monteiro, a quarta atração do projeto em 2017. A artista é uma das representantes da música brasileira que mantêm sua base em matrizes étnicas. Suas influências vão desde a música afro-indígena brasileira, passando pelo samba, MPB tradicional até o manguebeat.

A cantora cresceu em um ambiente musical. Seu avô paterno foi cavaquinhista com grande referência no universo do samba. Ela estudou saxofone, canto lírico, teatro e expressão corporal. Atualmente estuda técnica vocal e canto popular e cursa Licenciatura em Música na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).



Anastácia venceu o concurso CEPE Fundão, realizado pela Petrobras no Teatro Rival, no Rio de Janeiro. Por dois anos consecutivos, representou o Espírito Santo nas etapas nacionais do Festival SESI Música. Já abriu shows de Jair Rodrigues e Ivan Lins, além de ter interpretado sambas enredo da Mangueira e da Portela nas disputas das escolas.



Em agosto, o Samba de Bamba terá mais uma edição. Será com o sambista carioca Tomaz Miranda, dia 15 de agosto.