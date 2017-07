Aplausos!

O Mistério de Edwin Drood marca a estreia da Companhia Projeto Broadway

Escrito por 28 Julho 2017 .

Grupo apresenta a premiada obra de Rupert Holmes, criada a partir do romance policial inacabado do inglês Charles Dickens

A pergunta que move alguns dos melhores romances policiais é o ponto de partida para o primeiro musical produzido pela Companhia Projeto Broadway: quem matou Edwin Drood? A aura de mistério promete envolver o público a partir de 29 de julho, no Teatro José Maria Santos, em Curitiba, no musical O Mistério de Edwin Drood, de Hupert Holmes, inédito do Brasil.



O elenco é composto por atores e atrizes com formação em teatro musical e por uma orquestra, totalizando 25 artistas no palco. Ex-alunos e alunos do curso de formação avançada da Escola Projeto Broadway interpretam os personagens da trama que além do suspense, possui traços de comédia e uma fina ironia. A direção geral é de Giovana Póvoas, a direção musical é de Débora Bérgamo. Ao lado de Ricardo Bührer, elas assinam o roteiro.



O trio idealizador da Companhia Projeto Broadway também estará em cena e possui vasta experiência em atuação. Apresentaram-se nos mais importantes palcos do Brasil, além de países como Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, Espanha, Portugal, Israel, Argentina, Colômbia e Austrália. Giovana Póvoas tem a arte no DNA. A atriz e bailarina, graduada pelo Instituto Stanislavsky e pela Royal Academy of Dance é filha da cantora e compositora Daniela Mercury.



O musical O Mistério de Edwin Drood foi escrito pelo compositor inglês Rupert Holmes a partir do romance policial inacabado The Mystery of Edwin Drood, do escritor inglês Charles Dickens. A estreia na Broadway em 1985 conquistou público, crítica e prêmios como Tony Award naquele ano. O enredo se passa na Inglaterra vitoriana do final do século 19 e se concentra na possibilidade do assassinato de Edwin Drood, que desaparece após a ceia de Natal celebrada na casa de seu tio, Jasper. Todos os presentes na celebração são considerados suspeitos.



Ficha Técnica

Adaptação do Roteiro: Débora Bérgamo, Giovana Póvoas e Ricardo Buhrer. Versões: Ricardo Buhrer. Direção Geral: Giovana Póvoas. Direção Musical: Débora Bérgamo. Arranjos: Rodrigo Henrique. Assistência de Direção: Nicole Tacques. Direção de Arte: Ignacio Hervas. Cenário e Figurino: Gelson Amaral. Design de Luz: Giovanne Simão. Coreografia: Juliana Caillot. Produção e Coordenação da campanha: Elaine Oliveira.

Elenco: Ricardo Bührer (Jasper Black), Débora Bérgamo (Senhorita Rosa), Giovana Póvoas (Violeta Landless), Ignacio Hervas (Anil Landless), Ariadne Staut Melchioretto (Edwin Drood), Wesley Tatibana (Reverendo Musgo), Helio Barbosa (Mestre de Cerimônias), Leo Castilhos (Coveiro Terracota), Sandra Ávila (Senhora Escarlate), Gustavo Godoy (Coadjuvante Bege), Madu Moreschi (Aprendiz Berilo), Mariana Surkamp (Senhorita Turquesa), Luiza Germano (Senhorita Marsala), Demértrio Sanches (Monsieur Caramel), Leo Shultz (Joshua, O Pintor), Luiza Seixas (Clarissa Grey), Vivi Lhourinci (Limpet Shell), Madu Forti (Lucy Barnett), Paulo Pupo (Sarah Whittaker), Renata Alcantara (Perola Wilde), Jamille Reddin (Safira Potter), Bárbara Miranda (Joanne Greenwood), Josias Salomão (Emerard Stromer), Hellman Padilha (Brown Lockhood).



Ensemble: Mariana Surkamp, Luiza Germano, Demértrio Sanches, Leo Schultz, Luiza Seixas, Vivi Lhourinci, Madu Forti, Paola Pupo, Renata Alcantara, Jamille Reddin, Bárbara Miranda, Josias Salomão, Hellman Padilha.



Serviço

Musical O Mistério de Edwin Drood. Estreia 29 de julho, sábado, 20h. Teatro José Maria Santos. Ingressos: R$ 60,00. Temporada: 29 e 30 de julho/ Volta ao cartaz em setembro.