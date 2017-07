Aplausos!

Fran Rosas lança seu primeiro disco

Escrito por 28 Julho 2017 .

Cantora expoente da música curitibana apresenta o álbum de estreia Lume

A cantora paranaense de MPB Fran Rosas, dona de uma voz suave e versátil, lançará no dia 04 de agosto o disco Lume. O título faz referência aos elementos citados em diversas canções - escolhidas cuidadosamente - que compõem o material: fogo, luz, brilho, claridade, Sol, amanhecer, são expressões bastante recorrentes nas letras. Síntese de 5 anos de trajetória artística, que inclui shows em Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e diversas outras cidades do país, o álbum é o retrato atual de uma artista em constante amadurecimento, de uma alma inquieta lançando luz a uma incessante busca por sua essência e comprometimento com a verdade e a beleza.



Produzido por Rafael Rosas, seu principal parceiro de vida e música, o disco, pautado por grandes encontros e parcerias, conta com 11 canções, algumas inéditas, outras já conhecidas de seu público. Fazem parte do material de compositores projetados nos últimos anos, como Dú Gomide, Tó Brandileone, Léo Bianchini, Maninho, Leo Vergara, LF Leprevost, Troy Rossilho, Estrela Leminski, Thamires Tannous, a nomes consagrados como Celso Viáfora e Djavan. Gravado em Curitiba, Pelotas, São Paulo e Rússia, o projeto celebra o encontro de talentosos e renomados músicos como Thiago Big Rabello, Alex Mesquita, Kabé Pinheiro, Daniel Migliavacca, Marcio Rosa e a majestosa Orquestra Filarmônica de São Petersburgo.



Com toque inovador, sem perder as tradições da essência da MPB, o álbum mescla texturas eletrônicas e sonoridades acústicas de forma bastante harmoniosa, percorrendo os mais diversos "temperos" do pop, jazz, blues, bossa, baião, maracatu. Proporcionando uma experiência sonora ímpar, o álbum traduz com fidelidade a gama de influências que a cantora recebeu ao longo de sua carreira, consolidando ainda mais sua originalidade e expressividade como marca pessoal.



Será possível ter uma prévia da sonoridade do disco nos próximos dias, pois em 28 de julho e 01 de agosto dois singles do material serão lançados em todas as plataformas digitais da cantora : Relatividade e Cicatriz.