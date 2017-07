Aplausos!

Patati Patatá chega a Curitiba com a turnê Sorrir e Brincar

28 Julho 2017

A dupla de palhaços, considerada, na atualidade, o maior fenômeno infantil, desembarca na cidade no domingo

Super populares entre a criançada, com mais de um milhão e meio de seguidores no Facebook, a dupla de palhaços mais amada do Brasil, Patati Patatá, chega nesta semana a Curitiba trazendo na bagagem a turnê “Sorrir e Brincar”, que está percorrendo as principais cidades do país. Com realização da MCA Concerts e Rinaldi Produções, a parada na capital paranaense acontece neste domingo, dia 30 de julho, em única apresentação no Teatro Positivo - Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300) às 15horas.

Com direção artística de Rinaldi Faria, o espetáculo reúne, ao longo de 60 minutos, canções já conhecidas do repertório dos personagens, como “Dança do Macaco”, “Lôro” e “Ronco do Vovô”, além de clássicos do universo infantil, como “Tindolelê”, “Piuí Abacaxi” e “Ursinho Pimpão”; além de composições de outros autores. Com a companhia de dançarinos, os palhaços brincam num cenário colorido, que promete levar os pequenos a uma viagem lúdica.

Como não poderia ser diferente, “Sorrir e Brincar” traz os ingredientes característicos de Patati Patatá: alegria, humor ingênuo e carinho com as crianças. Um espetáculo para toda a família! Com diversão garantida para a criançada!

A marca Patati Patatá tornou-se tão forte no mercado que é licenciada por mais de 60 empresas e possui mais de 1,5 mil produtos, desde brinquedos, passando por álbuns de figurinhas, ovos de Páscoa, roupas, material escolar, decoração para festas e produtos para higiene. Somando tudo isso a um movimento médio de cerca de R$ 250 milhões por ano.