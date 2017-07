Aplausos!

Nando Reis volta a Curitiba com novo trabalho

Escrito por 28 Julho 2017 .

No sábado, dia 29 de julho, o cantor e compositor paulista chega na cidade com o show da sua nova turnê ´Jardim-Pomar´

Depois de quatro anos na estrada com sua turnê SEI e suas apresentações do Voz e Violão, Nando Reis volta a Curitiba com novidade. Com realização da Prime, o ruivo mais conhecido do país, desembarca na capital paranaense no sábado, dia 29 de julho, com sua nova turnê “Jardim-Pomar”, baseada em seu disco de inéditas lançando recentemente. A apresentação acontece no palco do Teatro Positivo - Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300) às 21h15.



O show faz parte da tour de divulgação desse novo trabalho, produzido de maneira totalmente independente pelo próprio artista, o jardim-pomar. Gravado praticamente em duas cidades – São Paulo e Seattle, nos Estados Unidos – o disco conta com o produtor americano Jack Endino, que já trabalhou com bandas como Nirvana, Soundgarden e os Titãs.

O disco ainda contou com as participações de grandes amigos do mundo da música, como Arnaldo Antunes, Paulo Miklos, Branco Mello e Sérgio Britto, sendo uma verdadeira lembrança dos Titãs, além das cantoras Luiza Possi, Pitty e Tulipa Ruiz e dos filhos do músico, Zoe, Theo e Sebastião.

No show, que tem a direção de Roger Velloso, o público poderá conferir as músicas do novo álbum “jardim-pomar”, como “Só Posso Dizer”, “Azul de Presunto”, “Pra Onde Foi”, “Inimitável”, entre outras. O cantor também não deixa de lado os grandes sucessos de sua carreira, como “Os Cegos do Castelo”, “Sou Dela”, “All Star”, “O Segundo Sol”, “Relicário” e “Marvin”.