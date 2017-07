Aplausos!

Designer curitibano une música e arte no projeto "Músicas Que Inspiram"

Escrito por 21 Julho 2017 .

Cartazes levam trechos de música e estão disponíveis para download grátis

Quem não se anima quando ouve aquela música que toca o coração e enche a alma de alegria? Ou então aquela letra com ideias que te fazem refletir um pouco mais sobre tudo? Sim, a música faz a diferença em nossas vidas e isso não é de hoje, então por que não transformar isso em algo visual?

Por isso, o projeto "Músicas Que Inspiram", iniciativa do blog Inspi, visa transformar trechos de letras de músicas inspiradoras em cartazes com um forte apelo visual e criativo. A ideia é do designer curitibano Eneo Lage, que faz do projeto um exercício continuo de criatividade, valorizando a música e dando forma a essas ideias.



“Música tem o poder de nos salvar de dias ruins. É aonde todos podem encontrar alguma resposta para o seu momento, por isso resolvi misturar algumas letras de músicas que gosto com meu trabalho de criação gráfica, para trazer ao público um momento de reflexão e positividade”, afirma Lage, designer e fundador do Inspi.



O projeto pode ser acompanhado pela página "Músicas que Inspiram" no Facebook, que também é o canal para enviar sugestões de canções que não podem faltar nessa coleção. E quem desejar estampar aquela música especial na parede de casa pode baixar gratuitamente os cartazes para impressão em tamanho A4 no endereço musicasqueinspiram.tumblr.com.