Aplausos!

Benjamin Existe faz homenagem ao folk americano em show solo na Caixa Cultura Curitiba

Escrito por 21 Julho 2017 .

Pela primeira vez na cidade, artista baiano faz homenagem aos ídolos do gênero e traz suas canções

A CAIXA Cultural Curitiba apresenta, dia 25 de julho, como atração da série Solo Música, show de folk do artista Benjamin Existe. O artista interpreta alguns dos principais compositores dos Estados Unidos: Woody Guthrie, Pete Seeger, Bob Dylan, Paul Simon, J.C.Frank, Tim Buckley e Tom Petty. O compositor baiano, que compõe em inglês, também mostrará suas músicas próprias.



“Produzir um recital de folk no Solo Música era desejo antigo e Benjamin Existe traz em seu trabalho toda a tradição do gênero”, diz o produtor Alvaro Collaço, curador da série. “Fatos como Dylan ter sido anunciado vencedor do Nobel de Literatura e Ed Sheeran ter confirmado o show em Curitiba revelam que o folk está vivo, que consegue traduzir os tempos atuais e que não é apenas um bom retrato sonoro dos anos 1950 e 1960”, explica Collaço.



O folk chegou a ser entre os anos 1940 e início dos anos 1960 um gênero presente nas paradas de sucesso em todo o mundo e tinha como instrumento principal o violão. Somente nos anos 2000, o gênero renasceu nas paradas, com artistas de forte presença de mercado. Neste ressurgimento, o Brasil tem dado sua contribuição com artistas como Benjamin Existe.



Por que Existe

Benjamin Existe é o nome artístico do cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor musical Diego Oliveira, baiano de Vitória da Conquista. O projeto “Benjamin” levou o músico a compor letras em inglês e apostar na internet como meio de veiculação de seu trabalho, com o lançamento do EP “Live from a dead home - A four tape session”, em 2012.



A adoção do nome artístico foi feita diante de pedidos de pessoas que queriam seguir seu trabalho online e muitas vezes não conseguiam encontrar buscando apenas Benjamin. Foi assim que ele passou a ser Benjamin Existe.



O músico já acompanhou Pepeu Gomes em shows em Salvador, trabalhou com Wander Lee e produziu o disco “Nosso tempo” de Jânio Arapiranga, que teve participações de Elomar e Paulinho Pedra Azul. Lançou o CD autoral “Last” em 2014 e assinou contrato com a Folk Music Brazil. Participou de projetos como o festival “Acústico Folk Music Brasil”, em São Paulo, e do programa Estúdio Show Livre, da TV Cultura. A música “All we need is time” foi incluída na trilha do filme “O vendedor de sonhos”, de Jayme Monjardim. O músico tem previsto o lançamento do seu segundo CD, intitulado “Debrief”, em 2017.



Serviço

Música: Série Solo Música – Benjamin Existe

Local: CAIXA Cultural Curitiba, Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Curitiba (PR)

Data: 25 de julho de 2017 (terça-feira)

Horário: 20h

Ingressos: vendas a partir de 22 de julho (sábado). R$ 20 e R$ 10 (meia – conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA). A compra pode ser feita com o cartão vale-cultura.

Bilheteria: (41) 2118-5111 (de terça a sábado, das 12h às 20h, e domingo, das 16h às 19h)

Classificação etária: não recomendado para menores de 10 anos

Lotação máxima: 125 lugares (2 para cadeirantes)