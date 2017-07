Aplausos!

O Jovem Príncipe e a Verdade para crianças e adultos na Caixa Cultural Curitiba

Escrito por 21 Julho 2017 .

Peça contemporânea conjuga música e humor

A CAIXA Cultural Curitiba apresenta, dias 29 e 30 de julho, o musical infanto-juvenil O Jovem Príncipe e a Verdade. O texto baseado em contos filosóficos (sem moral da história) é do escritor francês Jean-Claude Carrière e conta a história do Jovem Príncipe que, para se casar com sua amada, sai pelo mundo em busca da Verdade, acompanhado pelo engraçado Contador de Histórias. Todas as apresentações terão um intérprete de libras fazendo tradução simultânea.

De forma metafórica, a jornada do Jovem Príncipe revela também a busca do amadurecimento até o rapaz se tornar um homem capaz de contar sua própria história. O espetáculo provoca reflexão, curiosidade e muitas gargalhadas, com um fim surpreendente.



O enredo ganha ritmo e descontração com músicas que apresentam personagens, narram parte da história, mostram a passagem de tempo ou sublinham as diferentes regiões por onde os personagens passam. Segundo a diretora Regina Galdino, o texto foi transformado em musical sem perder seu caráter filosófico e simbólico, nem o poder de síntese proposto pelo autor. “As músicas dialogam com o texto e as letras são inteligentes e divertidas”, comenta.



O Jovem Príncipe e a Verdade é a única peça para crianças escrita por Carrière, premiado roteirista, escritor, diretor e ator do cinema francês contemplado com prêmios como Oscar, Molière e César por diversos trabalhos.



A divertida comédia tem no elenco Alexandre Meirelles, Filipe Peña, Leonardo Santiago e Amanda Banffy (que também assina a tradução da peça e a direção de produção). Dois músicos completam o elenco: Eduardo Albertino (no piano) e Marcos Rochael (no clarinete).



O espetáculo estreou em 2014. No mesmo ano recebeu indicações ao Prêmio FEMSA por Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Ator Coadjuvante, e foi considerado pela Revista Veja e Revista Crescer como uma das melhores peças em cartaz.



O enredo

Inspirada num antigo conto indiano (A Mentira da Verdade), a história é sobre um príncipe que recebe a missão de encontrar a “Verdade” para poder se casar com a jovem que ama. Pronto para cumprir sua missão, o Jovem Príncipe (Leonardo Santiago) inicia uma viagem pelo mundo, sempre acompanhado pelo Contador de Histórias (Filipe Peña), personagem inspirado no hilário Nasreddin Hodja, contador de anedotas que viveu no Oriente Médio e que tinha sempre uma resposta na ponta da língua para qualquer pergunta.



A diretora Regina Galdino explica que o Contador de Histórias e o Jovem Príncipe passeiam pelas diferentes situações propostas no texto, atravessando diversas regiões e períodos históricos, misturando oriente e ocidente por meio do contato com os outros personagens.



Link para vídeo:

https://youtu.be/shAvQniLOr4



Serviço

Teatro: O Jovem Príncipe e a Verdade

Local: CAIXA Cultural Curitiba, Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Curitiba (PR)

Data: 29 e 30 de julho de 2017 (sábado e domingo)

Horário: sábado, às 15h e às 18h. Domingo, às 15h

Ingressos: vendas a partir de 22 de julho (sábado). R$ 10 e R$ 5 (meia – conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA). A compra pode ser feita com o cartão vale-cultura.

Bilheteria: (41) 2118-5111 (de terça a sábado, das 12h às 20h, e domingo, das 16h às 19h)

Classificação etária: livre para todos os públicos

Lotação máxima: 125 lugares (2 para cadeirantes)