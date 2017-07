Aplausos!

Ana Carolina volta ao Teatro Guaíra para apresentar os maiores sucessos da carreira

Escrito por 21 Julho 2017 .

Com roteiro para o público cantar junto, o show da cantora será realizado no dia 22 de julho Curitiba já pode se preparar para o próximo espetáculo de uma das maiores cantoras brasileiras

Ana Carolina volta à cidade, em única apresentação, com o show “Grandes Sucessos”, pensado para o público cantar junto com a artista todos os hits que embalaram o país nesses mais de 15 anos de carreira. Com realização da Multi Eventos Promoções, o show acontece no Teatro Guaíra, às 21h, no dia 22 de julho. Os ingressos, que variam entre R$ 80 meio ingresso e R$ 480 ingresso inteiro, já estão à venda no site da Disk Ingressos.

Ana Carolina sobe ao palco acompanhada do baterista e percussionista Leonardo Reis e pelo tecladista e programador Thiago Anthoni. O show conta com um conceito musical moderno, utilizando de programações, percussões eletrônicas e samplers, trazendo uma nova roupagem sonora para as canções mais populares da carreira da cantora. De “Garganta”, um verdadeiro hino do primeiro disco, de 1999, a “Pole Dance”, sucesso do último projeto fonográfico da artista, o CD e DVD ao vivo “#AC”, passando por “A canção tocou na hora errada” (Estampado, 2003), “É isso aí” (Ana & Jorge, 2005) e “Rosas” (Dois Quartos, 2006), o show “Grandes Sucessos” é uma verdadeira catarse musical para os fãs.

Algumas surpresas também foram preparadas: grandes sucessos de outros grandes nomes da Música Brasileira. Entram no roteiro “Tudo Bem”, de Lulu Santos, “Amor Perfeito”, de Roberto Carlos, e “Erva Venenosa”, de Rita Lee, entre outras canções que se tornam definitivas na voz e na interpretação inigualáveis de Ana Carolina.

Ana Carolina

Cantora, compositora, arranjadora, produtora, instrumentista e musicista, Ana Carolina já vendeu mais de cinco milhões de CD e DVD. Seu primeiro disco foi lançado em 1999 e, hoje, sua carreira já inclui 12 álbuns e seis DVD. Ganhou sete Prêmios Multishow de Música Brasileira, três vezes o Troféu Imprensa e uma vez o Prêmio TIM de Música. O primeiro grande sucesso, “Garganta”, viria já no primeiro álbum e, depois dele, Ana Carolina emplacou cerca de 30 singles nas paradas brasileiras.

Em 2017, lançou um EP com 4 canções inéditas feitas a partir das letras publicados no livro “Ruído Branco”, lançado pela artista no final de 2016 e que em janeiro gerou um espetáculo especial apresentando no Rio de Janeiro e em São Paulo.

As composições da artista, que já fez parcerias com Seu Jorge, Luiz Melodia, Gilberto Gil e Guinga, entre muitos outros, já foram gravadas por grandes nomes como Maria Bethânia, Gal Costa, John Legend, Esperanza Spalding, Chiara Civello, Jorge Vercillo, Mart’nália, Zizi e Luiza Possi, Pedro Camargo Mariano e Preta Gil, para citar alguns.

Em 2009, quando completou 10 anos de carreira, lançou o álbum Nove, no qual destaca-se a canção “Entreolhares (The Way You’re Looking at Me)”, em um dueto com o cantor, compositor e pianista americano John Legend. A canção chegou ao topo da Billboard Hot Songs (Rio de Janeiro) e o 34° lugar na Billboard Hot 100

Airplay. No mesmo ano, lançou a coletânea de canção, Ana Carolina + Um, com duas canções inéditas e participação de vários cantores, entre eles, Maria Gadú, Maria Bethânia, Roberta Sá, Totonho Villeroy, entre outros. Em 2012, gravou duetos com astros da música internacional, como Tony Bennett e Alejandro Sanz.

Ainda em 2012, Ana Carolina lançou no iTunes sua primeira compilação digital Mega Hits. A coletânea inclui 30 faixas com os maiores sucessos da cantora. O repertório seleciona as músicas mais procuradas pelos fãs de Ana Carolina na plataforma digital e as disponibiliza em um álbum digital exclusivo. A comercialização da coletânea pelo iTunes é reflexo do crescente relacionamento entre Ana Carolina e seus fãs através da internet. Recentemente, Ana já alcançou quase quatro milhões de seguidores em suas redes sociais.

Em 2013, Ana lançou seu sexto trabalho de inéditas #AC, que foi o primeiro álbum disponibilizado por um artista nacional através de streaming no iTunes. #AC também traz Ana dividindo os microfones com Chico Buarque. No ano seguinte, lançou novo DVD e turnê #AC ao Vivo, com uma concepção da própria cantora e direção de Monique Gardenberg.

O show “Grandes Sucessos” resume a carreira de uma das mais importantes artistas nacionais, em uma grande celebração com seu público que tem oportunidade de reviver todas as fases de sua trajetória.

SERVIÇO:

Show Ana Carolina Grandes Sucessos

Data: 22 de julho de 2017

Local: Teatro Guaíra

Horário: 21h (abertura do teatro às 20h)

Ingressos: http://bit.ly/IngressoAnaCarolinaCuritiba

Realização: Multi Eventos Promoções