Aplausos!

Musical Masha e o Urso chega a Curitiba

Escrito por 14 Julho 2017 .

Apresentações acontecem no Teatro Regina Vogue

Uma garotinha danada de esperta e um urso pra lá de amoroso estão em Curitiba. Regina Vogue Produções apresenta Masha e o Urso Live Show ​até 23 de julho, no Teatro Regina Vogue. O musical, concebido pela HK Entretenimento, traz todos os personagens da animação com figurinos idênticos à série russa e cenários cheios de detalhes.



A história do espetáculo, que chega ao Brasil depois de uma longa temporada pela Europa, mostra um dia divertido de Masha na estação transberiana, onde ela vive. O interessante é o toque brasileiro que o musical ganhou para estrear por aqui. Masha é surpreendida por uma arara brasileira muito falante que desceu na estação errada e se perdeu dos seus donos. Não demora muito, ela conhece a garotinha do capuz lilás que está toda entretida com os preparativos da sua festa de aniversário. Claro, que as confusões pra lá de engraçadas rolam soltas até que a comemoração aconteça.



​Sessões​ nos dias 15, 16, 22 e 23 de julho às 16h. Os ingressos já estão à venda pelo Disk Ingressos a R$ 35 a meia entrada. A meia entrada é válida para doadores de sangue, estudantes, idosos, PNE´s, professores, portadores de câncer, cartão fidelidade Disk Ingressos e cartão Criança na Plateia. Criança a partir de dois anos precisa de ingresso. Mais informações pelo 41 3315 0808.



Serviço

O que: Masha e o Urso Live Show

Quando: de 15 a 23 de julho – sábados e domingos às 16h

Onde: Teatro Regina Vogue – Shopping Estação

Quanto: R$ 35 a meia entrada. A meia entrada é válida para doadores de sangue, estudantes, idosos, PNE´s, professores, portadores de câncer, cartão fidelidade Disk Ingressos e cartão Criança na Plateia. Criança a partir de dois anos precisa de ingresso. Mais informações pelo 41 3315 0808.