Tomie Ohtake em cartaz na Caixa Cultural Curitiba

Escrito por 14 Julho 2017 .

Cor e Corpo é um recorte da produção da artista em 48 obras entre gravuras, pinturas e surpreendentes esculturas

A CAIXA Cultural Curitiba apresenta a exposição Tomie Ohtake: Cor e Corpo, que traz a Curitiba 40 gravuras, cinco pinturas e três esculturas da artista que é uma das grandes referências da arte abstrata brasileira. A mostra revela um recorte de obras de Tomie, que produziu continuamente por mais de 60 anos e viveu 101 anos.



A artista japonesa naturalizada brasileira chegou ao país aos 23 anos e iniciou sua carreira quase aos 40 anos. Tomie Ohtake (1913-2015) recebeu 28 prêmios, participou de 20 bienais nacionais e internacionais e mais 120 exposições ao redor do mundo.



Dentre as 40 gravuras – serigrafias, litografias e gravura em metal – é possível perceber mudanças sucessivas com o passar das décadas de produção de Tomie Ohtake. Nas três esculturas, delicadeza, manualidade e fluidez se destacam. Isso porque a forma como elas se equilibram no solo causam a sensação de estarem suspensas. As cinco pinturas enfatizam as analogias corpóreas e orgânicas. Feitas com procedimentos, cores e gestualidades diferentes, elas compartilham um apelo sensual ao olhar. Como conjunto, podem remeter a diferentes estágios de fecundação, multiplicação, nascimento e crescimento.

Serviço

Artes Visuais: Tomie Ohtake: Cor e Corpo

Local: CAIXA Cultural Curitiba, Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Curitiba (PR) - Galerias Térreo e Mezanino

Abertura: 11 de julho (terça-feira), às 19h

Visitação: 12 de julho a 10 de setembro de 2017

Horário das galerias: terça a sábado, das 10h às 20h, e domingo, das 10h às 19h

Ingressos: entrada franca

Informações: (41) 2118-5111

Classificação etária: livre para todos os públicos