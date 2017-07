Aplausos!

Três séculos de Samba no palco da Caixa Cultural Curitiba

Escrito por 14 Julho 2017 .

Juliana Ribeiro canta sua pesquisa como historiadora e mestre em cultura e sociedade no projeto Samba de Bamba

A CAIXA Cultural Curitiba apresenta, na terça-feira (18), a terceira atração do ano do projeto Samba de Bamba, desta vez protagonizado pela cantora Juliana Ribeiro, admirada em sua Bahia pela bela voz e por sua performance de palco.

A anfitriã trará ao palco curitibano um extenso repertório que percorre três séculos de canção (século XIX ao século XXI), contando a história do samba através de ritmos diversos como o Lundu, o Jongo, o Maxixe, os Sembas Angolanos, o Batuque e os Sambas-de-Roda.

A cantora e compositora é também historiadora e mestre em cultura e sociedade, e faz da música um veículo de divulgação da sua pesquisa que desnuda as origens do samba. A trajetória através da pesquisa musical e focada nas manifestações culturais, trabalho elogiado pela crítica especializada, percorre os doze anos de carreira de Juliana, que tornou-se solo em 2007. Juliana também desdobra-se como cantora lírica e popular: formou-se em canto lírico pela UFBA, além de ter cursado a faculdade de Canto Popular da UNICAMP.

Criadora do conceito de MCB (Música Cultural Brasileira), Juliana já integrou diversos conjuntos musicais que transitavam pelo improviso do jazz. Também já dividiu palco com grandes nomes da MPB como Riachão, Nelson Rufino, Sandra de Sá, Tereza Cristina, Leci Brandão, entre tantos outros.



A próxima atração do projeto é a sambista capixaba Anastácia Monteiro, que virá à cidade no dia 1º de agosto.



Serviço

Música: Samba de Bamba – Juliana Ribeiro

Local: CAIXA Cultural Curitiba, Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Curitiba (PR)

Data: 18 de julho de 2017 (terça-feira)

Horário: 20h

Ingressos: vendas a partir de 15 de julho (sábado). R$ 20 e R$ 10 (meia – conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA). A compra pode ser feita com o cartão vale-cultura.

Bilheteria: (41) 2118-5111 (de terça a sábado, das 12h às 20h, e domingo, das 16h às 19h)

Classificação etária: livre para todos os públicos

Lotação máxima: 125 lugares (2 para cadeirantes)