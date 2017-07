Aplausos!

Rosa Passos celebra 90 anos de Tom Jobim na Caixa Cultural Curitiba

Escrito por 14 Julho 2017 .

Consagrada por suas incríveis interpretações do maestro brasileiro universal

A CAIXA Cultural Curitiba apresenta, de 21 a 23 de julho, show de Rosa Passos, cantora que ficou conhecida pelo mundo sobretudo por suas grandes interpretações de Tom Jobim. Sua métrica jazzística e sua voz aveludada são sua marca. Rosa Passos canta Tom marca as comemorações pelos 90 anos do maestro que é considerado um dos maiores compositores brasileiros. Em dezembro, na sua última turnê nos Estados Unidos, Rosa se apresentou com o lendário pianista americano Kenny Barron cantando somente músicas de Tom Jobim.

No palco de Curitiba, ela se apresenta ao lado de Lula Galvão (violão), responsável pelos arranjos do espetáculo, Paulo Paulelli (baixo acústico) e Celso de Almeida (bateria). No repertório de Rosa, “Desafinado”, “Chega de Saudade”, “Eu sei que vou te amar”, “Samba de uma nota só”, “Águas de Março”, “Dindi”, entre outros sucessos, num show de 80 minutos de duração.

Serviço

Música: Rosa Passos canta Tom

Local: CAIXA Cultural Curitiba, Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Curitiba (PR)

Data: 21 a 23 de julho de 2017 (sexta a domingo)

Horário: sexta-feira, às 20h. Sábado, às 18h e às 21h. Domingo, às 19h.

Ingressos: vendas a partir de 15 de julho (sábado). R$ 20 e R$ 10 (meia – conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA). A compra pode ser feita com o cartão vale-cultura.

Bilheteria: (41) 2118-5111 (de terça a sábado, das 12h às 20h, e domingo, das 16h às 19h)

Classificação etária: livre para todos os públicos

Lotação máxima: 125 lugares (2 para cadeirantes)