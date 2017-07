Aplausos!

Inimigos da HP traz novo show para Curitiba

Escrito por 14 Julho 2017 .

De volta a capital, a banda se apresenta no Wood’s no próximo dia 14

Uma das principais bandas de samba e pagode do cenário nacional, o Inimigos da HP, desembarca na capital paranaense no próximo dia 14 de julho. O grupo formado por Sebá (vocal), Alemão (surdo), Tocha (rebolo), Cebola (pandeiro), Gui (repique) e Bonilha (percussão), vai apresentar os maiores sucessos dos 18 anos de carreira no palco do Wood’s Curitiba.



Na estrada desde 1999, o Inimigos da HP coleciona conquistas, são nove CD’s e quatro DVD’s lançados, dois discos de ouro e uma indicação ao Grammy Latino com o álbum “Ao Vivo em Zoodstock” de 2008. Além de diversos hits nos primeiros lugares em execuções nas rádios.



Para a apresentação no Wood’s Curitiba, a banda preparou um repertório especial baseado no último DVD “Revivendo emoções” lançado ano passado. O trabalho reúne as canções mais expressivas da história do grupo como “Bons Momentos”, “Nosso filme” “Musa da praia” e “Toca um samba aí”.



O evento será realizado no Wood´s Curitiba (Rua General Mário Tourinho, 387 – Seminário), a partir das 22h30. Os ingressos custam R$20 feminino e R$40 masculino com nome na lista do evento. Mais informações no site www.portalwoods.com.br e na página oficial do Wood’s Curitiba no facebook.