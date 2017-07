Aplausos!

SESI Música apresenta a Banda Mulamba

Escrito por 13 Julho 2017 .

Sexteto feminino levanta a sua bandeira poética neste sábado, em São José dos Pinhais

Para reforçar o lugar da mulher brasileira no cenário da música nacional, e na sociedade de uma forma geral, a banda Mulamba tem levantado a sua bandeira em alto e bom som. Suas integrantes uniram-se em 2015 a partir do desejo inicial de homenagear importantes cantoras brasileiras, como: Cássia Eller, Gal Costa e Rita Lee. As composições autorais vieram como consequência, um manifesto, com letras que abordam temas contundentes e que reiteram o movimento de empoderamento feminino na atualidade.



O nome da banda já é protesto. De acordo com as componentes, o uso da palavra Mulamba desconstrói o entendimento pejorativo sobre o termo e ressignifica a expressão, atribuindo força e enxergando todas as mulheres como protagonistas de suas histórias. Carregando consigo esse posicionamento, elas flertam com o rock, contando com os vocais marcantes de Amanda Pacífico e Cacau de Sá e a qualidade instrumental de Caro Pisco (Bateria), Fer Koppe (Cello), Naíra Debértolis (Baixo) e Nat Fragoso (Guitarra).



Clipes com milhares de acessos no Youtube refletem o sucesso crescente de Mulamba. Sucesso relacionado à qualidade musical do sexteto, mas em especial ao fato de se fazerem tradutoras e porta-vozes dos anseios e inquietações daqueles que lutam pela igualdade de gêneros na sociedade.



No Teatro Sesi São José dos Pinhais, Mulamba se apresenta no sábado, dia 15, às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos mediante a troca por 1 litro de leite, 30 minutos antes do show, na bilheteria do teatro. As doações serão destinadas ao Centro de Educação João Paulo II, de Piraquara.



SESI Música apresenta. Show da Banda Mulamba

Data: 15 de julho, sábado. Hora: às 20h

Local: Teatro Sesi São José dos Pinhais

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 1800 - Centro

Ingresso: Adquirido mediante a troca por 1 litro de leite. Os ingressos devem ser trocados 30 minutos antes do show, na bilheteria do teatro. (Evento sujeito à lotação do espaço).

Entidade beneficiada: Centro de Educação João Paulo II, de Piraquara.