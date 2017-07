Aplausos!

Rodrigo Teaser estrela tributa ao Rei do Pop em Curitiba

Escrito por 13 Julho 2017 .

Neste sábado, dia 15 de julho, o palco do Guairão recebe o maior espetáculo da América Latina em homenagem a Michael Jackson

O significado e o legado de Michael Jackson ainda permanecerão vivos por muitas gerações. Prova disso é o sucesso do show “Tributo ao Rei do Pop”, estrelado por Rodrigo Teaser e considerado o maior espetáculo da América Latina em homenagem ao astro norte-americano, que retorna a Curitiba após um ano devido ao grande sucesso na capital paranaense. Com realização da Prime, a apresentação que recria toda a estrutura das principais performances do Rei do Pop, acontece neste sábado, dia 15 de julho, no palco Teatro Guaíra (R: Conselheiro Laurindo, s/n) às 21h15. O processo de pesquisa e investimento para a concepção do show durou dois anos, contando, inclusive, com entrevistas feitas com os integrantes originais da produção do Michael Jackson.



No repertório, grandes clássicos como “Billie Jean”, “Thriller”, “Beat it”, “Smooth Criminal”, “Black or White”, entre outros, na voz e performance de Rodrigo Teaser e banda ao vivo. O show conta com elementos que compunham a produção de Michael Jackson como bailarinos, efeitos pirotécnicos e especiais, elevadores de palco e vídeos produzidos especialmente para o show.

A trupe que consiste o espetáculo é formada por 8 bailarinos, uma super banda com bateria, teclados, guitarra e baixo, 2 backing vocals e todos os elementos cênicos, como telão de led e efeitos pirotécnicos.