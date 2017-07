Aplausos!

Liniker e Os Caramelows em Curitiba

Escrito por 07 Julho 2017 .

No domingo, dia 09 de julho, a banda paulistana que conquistou o país chega na cidade com sua nova turnê ´Remota´

De um trabalho despretensioso lançado na internet à banda revelação. Após pouco mais de um ano do lançamento de três faixas que conquistaram o país, Liniker e os Caramelows gravaram o primeiro disco: Remonta (2016). Com realização da Seven Entretenimento, a banda paulistana desembarca em Curitiba no domingo, dia 09 de julho, com a turnê homônima ao álbum para o primeiro sideshow do festival Coolritiba em única apresentação no palco da Ópera de Arame (R: João Gava, 874) às 20horas. A abertura fica por conta do grupo paranaense Tuyo, revelação do The Voice Brasil 2016.

Com influências que passam por Nina Simone, Etta James, Tim Maia e Caetano Veloso, Liniker apresenta no show canções do novo trabalho e sucessos, como "Remonta", “Tua”, "Caeu" e "Zero". A apresentação conta com composições autorais que trazem como tema central as relações humanas e amor.

Produzido por Marcio Arantes, o trabalho traz as conhecidas faixas do EP de estreia (e outras já cantadas nos shows) com uma nova roupagem, como se elas tivessem sido, remontadas. Além disso, quatro músicas inéditas foram gravadas.

Todas as letras do disco são de autoria de Liniker, enquanto a parte musical foi pensada em conjunto por Marcio Arantes e o grupo Caramelows – formado por Rafael Barone (baixo), William Zaharanszki (guitarra), Pericles Zuanon (bateria), Márcio Bortoloti (trompete) e Renata Éssis (backing vocal).