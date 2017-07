Aplausos!

Ana Carolina volta ao Teatro Guaíra para apresentar os maiores sucessos da carreira

Com roteiro para o público cantar junto, o show da cantora será realizado no dia 22 de julho Curitiba

Ana Carolina sobe ao palco acompanhada do baterista e percussionista Leonardo Reis e pelo tecladista e programador Thiago Anthoni. O show conta com um conceito musical moderno, utilizando de programações, percussões eletrônicas e samplers, trazendo uma nova roupagem sonora para as canções mais populares da carreira​ da cantora. De “Garganta”, um verdadeiro hino do primeiro disco, de 1999, a “Pole Dance”, sucesso do último projeto fonográfico da artista, o CD e DVD ao vivo “#AC”, passando por “A canção tocou na hora errada” (Estampado, 2003), “É isso aí” (Ana & Jorge,​ 2005) e “Rosas” (Dois Quartos, 2006), o show “Grandes Sucessos” é uma verdadeira catarse musical para os fãs.

SERVIÇO:

Show Ana Carolina Grandes Sucessos

Data: 22 de julho de 2017

Local: Teatro Guaíra

Horário: 21h (abertura do teatro às 20h)

Ingressos: http://bit.ly/IngressoAnaCarolinaCuritiba

Realização: Multi Eventos Promoções