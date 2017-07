Aplausos!

Nenhum de Nós celebra três décadas em Curitiba

Escrito por 07 Julho 2017 .

No sábado, dia 08 de julho, uma das bandas com a carreira mais sólida que o rock brasileiro já produziu, apresenta seu novo show

Chegou a vez de Curitiba participar das comemorações do aniversário de uma das bandas com a carreira mais sólida que o rock brasileiro já produziu. Com realização da Prime, no sábado, dia 08 de julho, o Nenhum de Nós sobe ao palco da Ópera de Arame (R:João Gava, 874) às 21h30 para apresentar o novo show da turnê “Acústico 1+2 =30”, que celebra as três primeiras décadas do grupo. Uma montagem desplugada que reúne boa parte do repertório dos discos Acústico ao vivo no Theatro São Pedro (1994) e Acústico ao vivo 2 (2003). Além desse novo show, a banda gaúcha lançou um vinho, o NDN Malbec, e um livro com a biografia do grupo para completar a celebração.



Durante duas horas, Thedy Corrêa (voz e violão), Veco Marques (violões), Carlos Stein (violões), Sady Homrich (bateria), João Vicenti (piano e acordeón) e Estevão Camargo (baixo), que acompanha a banda como músico convidado, fazem um apanhado dos principais hits do grupo, que já no primeiro disco, em 1987, estourou no cenário musical com “Camila Camila”, e nos anos seguintes esteve nas paradas com canções como “Astronauta de Mármore”, “Vou Deixar Que Você Se Vá” , “Paz e Amor”, “Da Janela”, “Você Vai Lembrar de Mim”, “Amanhã ou Depois” e “Eu Não Entendo”. Além de vários hits da fase mais recente da trajetória do grupo, que não poderiam faltar, como “Milagre”.