Mostra fotográfica “Os Olhos de Bergman”

Escrito por 30 Junho 2017 .

Com trabalhos da fotógrafa Tânia Buchmann, a exposição chega ao Shopping Crystal com detalhes das obras de um dos grandes cineastas da história

Aclamado pela crítica e responsável por influenciar gerações, o cineasta sueco Ernst Ingmar Bergman gravou seu nome na história da humanidade. Responsável por obras como Persona, O Sétimo Selo, Gritos e Sussurros, Fanny e Alexander e Cenas de um Casamento, Bergman ousava com temas pesados e com grande apelo psicológico. Do fascínio pelo trabalho do sueco surgiu a exposição fotográfica “Os Olhos de Bergman”, da curitibana Tânia Buchmann”, que revela a paixão do cineasta sueco Ingmar Bergman pelos big-closes.



A mostra, que acaba de entrar em cartaz no Shopping Crystal, em Curitiba, é composta por 21 imagens. O trabalho é fruto de um estudo que envolveu quase 30 filmes dirigidos por Bergman e reúne fotos de grandes nomes do cinema mundial, entre eles a atriz Signe Hasso, estrela do filme Isso Não Pode Acontecer Aqui, de 1950. A fotógrafa Tânia Buchmann, que supervisiona os cursos de Fotografia e Artes Visuais do Centro Europeu, fez um recorte nos olhares dos personagens para enfatizar as expressões nas cenas, criando assim sob a modalidade “fair use”, transformando totalmente a obra existente numa nova obra, por meio de uma visão diferenciada onde os recortes fotográficos prevalecem como uma grande homenagem, a qual tudo se resume ao estado da arte.



A exposição “Os Olhos de Bergman” ficará em cartaz no Espaço Itaú Cultural do Shopping Crystal (Rua Comendador Araújo, 731 - Batel) até o dia 18 de julho. Os trabalhos podem ser visitados de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. Mais informações nos sites www.shoppingcrystal.com.br e www.centroeuropeu.com.br.