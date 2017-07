Aplausos!

Green Day vem ao Brasil em novembro e passa por Curitiba

Escrito por 30 Junho 2017 .

A cultuada banda americana desembarca no país no final do segundo semestre para uma série de quatro shows

Integrantes do Rock and Roll Hall of Fame e vencedores de cinco Grammy Awards, o Green Day anunciou que a turnê “Revolution Radio Tour” virá à América Latina com shows no Brasil, na Argentina, no Chile, no Peru, na Colômbia e no México. A banda norte-americana The Interrupters, é a convidada especial para abrir os shows na América do Sul.

A série de apresentações em solo brasileiro passará por quatro cidades, entre elas, Curitiba. Com realização da MCA Concerts e Seven Entretenimento, eles desembarcam na capital paranaense no próximo dia 05 de novembro para um show histórico na Pedreira Paulo Leminski (R: João Gava, 970).

O Green Day é uma banda americana de punk rock composta pelo vocalista e guitarrista Billie Joe Armstrong, o baixista Mike Dirnt e o baterista Tré Cool. Formada em 1986, o Green Day era, originalmente, parte integrante da cena punk no 924 Gilman Street em Berkeley, Califórnia. Os primeiros lançamentos da banda foram feitos através da gravadora independente Lookout! Records. Em 1994, o álbum Dookie, primeiro com uma grande gravadora (Reprise Records) se tornou um grande sucesso e vendeu mais de 10 milhões de cópias nos EUA.