Aplausos!

Bicicleta é tema de espetáculo circense

Escrito por 30 Junho 2017 .

Cada vez mais presente na vida das pessoas, a bicicleta traz inúmeros benefícios para a saúde, mobilidade e meio ambiente

A relação do homem com a bicicleta é o tema do espetáculo Bicirqueiros, em cartaz até 15 de julho, no Espaço Excêntrico, em Curitiba. Idealizado por Marina Prado e Matias Donoso, com patrocínio do Grupo Positivo, a peça traz a reflexão e a brincadeira por meio de números e cenas circenses, utilizando a bicicleta como fio condutor. Ela é objeto de cena, integrante da trupe, aparelho aéreo e cenário.

Indicado para todas as idades, o espetáculo recria uma estética inspirada nos circos antigos e na arte rococó, trazendo para o espectador a beleza e ludicidade dos antigos teatros de cabaret. O projeto é realizado por meio do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura – Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba.

Com produção de Débora Walz e direção de Mariana Zanette, Bicirqueiros apresenta cenas de palhaçaria, acrobacia de solo, acrobacia aérea, perna de pau, monociclo, malabares e equilibrismo. As apresentações acontecem aos sábados e domingos às 16h. No último dia, 15 de julho, haverá duas apresentações – às 16h e às 20h. Os ingressos custam R$ 10 e R$ 5 (meia entrada). O Espaço Excêntrico fica na Rua Lamenha Lins, 1.429, no bairro Rebouças.

Serviço

Bicirqueiros

24 e 25 de junho, 16h

1o ; 2; 8 e 9 de julho, 16h

15 de julho, 16h e 20h

Espaço Excêntrico (Rua Lamenha Lins, 1.429, Rebouças, Curitiba-PR)

Ingressos R$ 10 e R$ 5 (meia entrada)

Informações: (41) 3332-4361