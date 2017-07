Aplausos!

“Três Vezes Pirandello” faz temporada no Teatro Guaíra

Escrito por 30 Junho 2017 .

Diretor italiano radicado em Curitiba traduz e adapta textos do dramaturgo siciliano ainda inéditos no Brasil

O Grupo Arte da Comédia apresenta o seu mais novo espetáculo “Três vezes Pirandello. Tragédia, drama, comédia” no Miniauditório do Teatro Guaíra entre os dias 15 de junho e 2 de julho. A trupe paranaense, que já tem dez anos de trajetória consagrados por premiações diversas, é dirigida por Roberto Innocente, italiano de Padova radicado na capital paranaense. A nova montagem reúne em três atos três obras do dramaturgo siciliano Luigi Pirandello, duas delas ainda inéditas no Brasil. O espetáculo, que circulou pela Região Metropolitana com o incentivo do Programa de Fomento à Cultura do Paraná, chega agora ao Guaíra para deleite do público curitibano.



De acordo com o diretor artístico do Arte da Comédia, o Brasil ainda conhece pouco a obra de Pirandello. “Ele foi, sem dúvida, o maior dramaturgo italiano do século passado e parte expressiva dos brasileiros ainda o conhece apenas por sua obra mais emblemática: Seis personagens em busca de um autor. Com este projeto, queremos dar aos curitibanos a possibilidade de ter um contato mais profundo com a vida e a obra deste autor tão importante”, enfatiza Innocente.



Os textos traduzidos e adaptados por Roberto são: O homem da flor na boca, A certidão e Cecé. Na montagem do Arte da Comédia, o diretor intercalou trechos dessas três obras por meio de diálogos imaginários com o próprio Pirandello acompanhados por um repertório musical tipicamente siciliano. “Damos ao espetáculo um clímax mediterâneo, próprio da Sicília, contexto original das peças de Pirandello”, explica o diretor.



O projeto é produzido por Joseane Berenda em colaboração com o grupo Arte da Comédia e o apoio do Palavração (Cia de Teatro da UFPR).



Serviço

Três Vezes Pirandello. Tragédia, Drama, Comédia.

Data: de 15 de junho a 2 de julho

Horários: de quinta a sábado, às 21h. Aos domingos, às 20h.

Local: Auditório Glauco Flores de Sá Brito – Miniauditório do Teatro Guaíra

Ingressos: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia), na bilheteria do espaço.

Meia entrada para estudantes, idosos, classe artística com DRT e funcionários da Copel.



Ficha Técnica:

Elenco: Joseane Berenda, Marwem HD, Anidria Stadler, Douglas Borba, Duilio de Pol, Pedro Inoue.

Figurino: Gilca Rigotti

Cenário: Roberto Innocente

Cenotécnico: Bira Paese e equipe

Iluminação: Rodrigo Ziolkowski

Trilha sonora e gravações: Fábio Silva Ladeira

Adereços: Gilca Rigotti e Joseane Berenda

Programação visual: Marcelo Felczak

Impressão: Sidtony

Assessoria de Imprensa: Smartcom – Inteligência em Comunicação

Foto e Vídeo: Fábio Silva Ladeira

Projeto realizado através da Lei de Incentivo a Cultura da Secretaria de Cultura do Estado do Paraná – PROFICE. Patrocínio – COPEL. Apoio – CIA PALAVRAÇÃO – UFPR – GRUPO ARTE DA COMÉDIA