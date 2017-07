Aplausos!

Festival de Teatro de Pinhais está com inscrições abertas

Escrito por 30 Junho 2017 .

As inscrições devem ser feitas até o dia 23 de julho, as apresentações serão entre os dias 27 de setembro e 8 de outubro

Até o dia 23 de julho estão abertas as inscrições para o Festival de Teatro de Pinhais, evento promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. O Festival chega a sua 12ª edição e traz duas novas categorias: Universitário e Profissional. Neste ano as apresentações ocorrerão entre os dias 27 de setembro e 8 de outubro.

O Festival tem como objetivos: divulgar a arte teatral e sua prática entre a comunidade escolar e a comunidade em geral, despertando o interesse pelas artes cênicas; incentivar professores, estudantes e a comunidade a trabalharem com mais frequência o teatro, seja na criação de grupos teatrais ou formando uma plateia cativa; desenvolver e revelar novos talentos; além de inserir na comunidade a necessidade do teatro e das artes em geral como base na formação intelectual do indivíduo.



O Festival é organizado em seis categorias:



- Mostra Paralela – grupos que tenham algum vínculo com a Prefeitura (sem concorrência);



- Mostra de Cenas Breves – grupos que apresentem trabalhos de duração mais breve, com duração de até 20 minutos (sem concorrência);



- Mostra Estudantil – grupos formados por atores estudantes de escolas públicas ou privadas do ensino fundamental e/ou médio;



- Mostra Amadora – Grupos formados por atores amadores não estudantis, ou de instituições ou cursos de teatro;



- Mostra Universitária – Grupos que representem alguma instituição de ensino superior;



- Mostra Profissional – Grupos profissionais de teatro.



Também serão oferecidas oficinas gratuitas para os inscritos, nas seguintes áreas: Processo de Criação em Iluminação, com Beto Bruel; Personagens de Circo-Teatro, com Hélio de Aquino; Introdução ao Teatro do Oprimido, com Eduardo Walger; Introdução à Operação de Iluminação, com Beto Hoch; Design Cênico Sustentável, com Tuca Souza, além da palestra com Eliane Berger do SATED/PR.



Inscrições

Para consultar o regulamento e efetuar a inscrição é necessário acessar o site da Prefeitura de Pinhais, no link www.pinhais.pr.gov.br/evento/32. As inscrições devem ser feitas até o dia 23 de julho.

Serviço

As apresentações ocorrerão entre os dias 27 de setembro e 08 de outubro, no Centro Cultural Wanda dos Santos Mallmann, sito à Rua 22 de Abril, 305. Mais informações pelo telefone (41) 3912-5247 ou e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .